Ломаем стереотипы: мужчины не всегда предпочитают более молодых женщин

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Ученые обнаружили, что многие гетеросексуальные мужчины интересуются женщинами, которые существенно моложе их самих. И у них при выборе сексуальных партнерш возрастные рамки шире, чем у женщин. Но с другой стороны, мужчин также привлекают сверстницы, в которых они предпочтительнее видят сексуального партнера.
В основном, стереотип о том, что зрелые мужчины ищут молодых женщин, слишком примитивный, заявил ведущий исследователь Ян Антфолк (Jan Antfolk) из Академии Або в Турку, Финляндия. "Конечно, некоторые пожилые мужчины предпочитают более молодых женщин, но большинство, как правило, считают зрелых женщин не менее привлекательными. Интересный вывод заключается в том, что со временем мужчины становятся менее требовательны к возрасту", - сказал Антфолк.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Evolutionary Psychology».
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