Илон Маск считает, что через 10 лет самоуправляемые автомобили будут обыденным делом

14 февраля 2017 года, 17:23

Фото: AmericaRU.com

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Профессионал во множестве областей, включая ракетостроение, солнечную энергию, не говоря уже об автомобильной промышленности, Илон Маск (Elon Musk) считает, что через 10 лет самоуправляемые автомобили будут обыденным делом.По словам Маска, с точки зрения автомобильной промышленности, всего через 10 лет автопроизводители будут выпускать транспортные средства с возможностью полностью автономного вождения. Во время выступления на мероприятии в Дубае он заявил, что самоуправляемые автомобили и искусственный интеллект будут двигателями прогресса."Я думаю, что, вероятно, через 10 лет будет необычным производство автомобилей, не полностью оборудованных системой автоматического управления", - сказал Маск. В настоящее время Tesla уже создала датчики, которые позволят полностью самоуправляемым автомобилям на расстоянии обнаружить твердые и мягкие объекты.