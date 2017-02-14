Илон Маск считает, что через 10 лет самоуправляемые автомобили будут обыденным делом

Фото: AmericaRU.com
По словам Маска, с точки зрения автомобильной промышленности, всего через 10 лет автопроизводители будут выпускать транспортные средства с возможностью полностью автономного вождения. Во время выступления на мероприятии в Дубае он заявил, что самоуправляемые автомобили и искусственный интеллект будут двигателями прогресса.
"Я думаю, что, вероятно, через 10 лет будет необычным производство автомобилей, не полностью оборудованных системой автоматического управления", - сказал Маск. В настоящее время Tesla уже создала датчики, которые позволят полностью самоуправляемым автомобилям на расстоянии обнаружить твердые и мягкие объекты.
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