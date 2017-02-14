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Главная страница → Раздел: ПрогрессИлон Маск считает, что через 10 лет самоуправляемые автомобили будут обыденным делом
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Илон Маск считает, что через 10 лет самоуправляемые автомобили будут обыденным делом


Илон Маск считает, что через 10 лет самоуправляемые автомобили будут обыденным делом
Фото: AmericaRU.com
Профессионал во множестве областей, включая ракетостроение, солнечную энергию, не говоря уже об автомобильной промышленности, Илон Маск (Elon Musk) считает, что через 10 лет самоуправляемые автомобили будут обыденным делом.

По словам Маска, с точки зрения автомобильной промышленности, всего через 10 лет автопроизводители будут выпускать транспортные средства с возможностью полностью автономного вождения. Во время выступления на мероприятии в Дубае он заявил, что самоуправляемые автомобили и искусственный интеллект будут двигателями прогресса.

"Я думаю, что, вероятно, через 10 лет будет необычным производство автомобилей, не полностью оборудованных системой автоматического управления", - сказал Маск. В настоящее время Tesla уже создала датчики, которые позволят полностью самоуправляемым автомобилям на расстоянии обнаружить твердые и мягкие объекты.
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