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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ результате убийства-самоубийства в Шрусбери погибли два человека
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В результате убийства-самоубийства в Шрусбери погибли два человека


В результате убийства-самоубийства в Шрусбери погибли два человека
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов расследуют убийство-самоубийство, которое произошло в понедельник утром в городе Шрусбери.

Полицейские округа Сент-Луис получили вызов о стрельбе около 7 часов утра и сразу поспешили на место происшествия. По мнению стражей порядка, перестрелка была связана со скандалом супругов, которые жили раздельно, на бытовой почве. Они заявили, что 45-летний Кристофер Дели (Christopher Daly) выстрели в 41-летнюю Кенну Дели (Kenna Daly), а затем совершил самоубийство.

Во время инцидента дома находились другие члены семьи, но, к счастью, они не пострадали. Кристофер был объявлен мертвым на месте происшествия. Кенна была доставлена в больницу, где впоследствии скончалась. В настоящее время ведется расследование.
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