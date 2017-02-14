В результате убийства-самоубийства в Шрусбери погибли два человека

14 февраля 2017 года, 17:01

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудники правоохранительных органов расследуют убийство-самоубийство, которое произошло в понедельник утром в городе Шрусбери.Полицейские округа Сент-Луис получили вызов о стрельбе около 7 часов утра и сразу поспешили на место происшествия. По мнению стражей порядка, перестрелка была связана со скандалом супругов, которые жили раздельно, на бытовой почве. Они заявили, что 45-летний Кристофер Дели (Christopher Daly) выстрели в 41-летнюю Кенну Дели (Kenna Daly), а затем совершил самоубийство.Во время инцидента дома находились другие члены семьи, но, к счастью, они не пострадали. Кристофер был объявлен мертвым на месте происшествия. Кенна была доставлена в больницу, где впоследствии скончалась. В настоящее время ведется расследование.