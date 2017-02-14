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Главная страница → Раздел: УкраинаВ украинском селе военнослужащий случайно взорвал кафе
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В украинском селе военнослужащий случайно взорвал кафе


В украинском селе военнослужащий случайно взорвал кафе
Фото: AmericaRU.com / rv.npu.gov.ua
В украинском селе Квасилёв Ровненской области 32-лений военнослужащий, отдыхая с друзьями в кафе, случайно подорвал гранату. В результате инцидента различны травмы получили 6 посетителей заведения. Об этом сообщила пресс-служба полиции Украины.

«Трое мужчин вечером отдыхали за рюмкой. Вскоре 32-летний житель Квасилова, военнослужащий, находящийся сейчас в краткосрочном отпуске, достал из кармана куртки… гранату, и начал демонстрировать её всем присутствующим. Крутя её в руках, по собственной неосторожности военный вытащил чеку, после чего сразу бросил ее под стол. За считанные секунды раздался взрыв», - рассказали полицейские, отметив, что в результате инцидента ранения получили 6 посетителей кафе.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что взорвалась граната РГД-5. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 296 УК Украины (хулиганство). Военнослужащему грозит тюремное заключение сроком до 7 лет.

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