В украинском селе военнослужащий случайно взорвал кафе

Фото: AmericaRU.com / rv.npu.gov.ua
«Трое мужчин вечером отдыхали за рюмкой. Вскоре 32-летний житель Квасилова, военнослужащий, находящийся сейчас в краткосрочном отпуске, достал из кармана куртки… гранату, и начал демонстрировать её всем присутствующим. Крутя её в руках, по собственной неосторожности военный вытащил чеку, после чего сразу бросил ее под стол. За считанные секунды раздался взрыв», - рассказали полицейские, отметив, что в результате инцидента ранения получили 6 посетителей кафе.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что взорвалась граната РГД-5. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 296 УК Украины (хулиганство). Военнослужащему грозит тюремное заключение сроком до 7 лет.
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