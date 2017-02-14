Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:19 am | Чикаго 5:19 am | Сан-Франциско 3:19 am
Главная страница → Раздел: УкраинаУкраинские спецслужбы задержали палача ДНР
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Украинские спецслужбы задержали палача «ДНР»


Украинские спецслужбы задержали палача ДНР
Фото: AmericaRU.com / ssu.gov.ua
Сотрудники Службы безопасности и Генпрокуратуры Украины задержали пророссийского боевика по кличке «Крутой», который занимался пытками военнопленных в «ДНР». Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Сепаратист был задержан в подконтрольном Киеву городе Славянске. «Террорист весной 2014 добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование боевиков, действовавшее в оккупированном в то время Славянске. В июле злоумышленник по прозвищу «Крутой» перешел в конвойную группу, осуществляющую охрану украинских военнослужащих в помещении бывшего Управления СБ Украины в Донецкой области. По свидетельству освобожденных военных, он регулярно пытал и издевался над заложниками», - рассказали представители спецслужбы, отметив, что боевик прибыл в украинский Славянск для оформления пенсии.

В отношении мужчины было заведено уголовное дело по 3 статьям уголовного кодекса Украины: 146 (незаконное лишение свободы либо похищения человека), 258 (создание террористической группировки), а также 438 (нарушение законов и обычаев войны). Ему грозит длительное тюремное заключение.

Читайте также: СБУ задержала в Краматорске палача «ДНР».
Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109695
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Фото и видео
Бесплатная свадебная фотосъемка Бесплатная свадебная фотосъемка
Раздел: Услуги
Переводы! Качественно,быстро и дешево! Переводы! Качественно,быстро и дешево!
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Авентуре, 19707TURNBERRY WY Квартира в Авентуре, 19707TURNBERRY WY
Раздел: Поиск
ищу своего отца ищу своего отца
Раздел: Барахолка
Peg Perego Tatamia high chair Peg Perego Tatamia high chair
Раздел: Услуги
СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus