Украинские спецслужбы задержали палача «ДНР»

Фото: AmericaRU.com / ssu.gov.ua
Сепаратист был задержан в подконтрольном Киеву городе Славянске. «Террорист весной 2014 добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование боевиков, действовавшее в оккупированном в то время Славянске. В июле злоумышленник по прозвищу «Крутой» перешел в конвойную группу, осуществляющую охрану украинских военнослужащих в помещении бывшего Управления СБ Украины в Донецкой области. По свидетельству освобожденных военных, он регулярно пытал и издевался над заложниками», - рассказали представители спецслужбы, отметив, что боевик прибыл в украинский Славянск для оформления пенсии.
В отношении мужчины было заведено уголовное дело по 3 статьям уголовного кодекса Украины: 146 (незаконное лишение свободы либо похищения человека), 258 (создание террористической группировки), а также 438 (нарушение законов и обычаев войны). Ему грозит длительное тюремное заключение.
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