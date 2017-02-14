Медики советуют отказаться от лекарств при лечении спины

14 февраля 2017 года, 15:35

Фото: AmericaRU.com

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Болит спина? Стоит попробовать тепло и правильные упражнения. Новые руководящие принципы американских медиков предусматривают лечение проблем со спиной без медикаментов.Теплые обертки и целенаправленные физические нагрузки являются основным способом лечения для пациентов, испытывающих незначительные боли в спине. Отпускаемые по рецепту лекарства следует использовать только в крайнем случае, заявляют специалисты Американского колледжа врачей.Около четверти американцев хотя бы однократно испытывали боли в спине. Независимо от того, хронические это боли или единоразовые, медики рекомендуют нефармакологическое лечение с поверхностным массажем, применением акупунктуры и специализированных упражнений. Также полезными считаются тай-чи, йога, дыхательные упражнения, релаксация, лазерная терапия и когнитивно-поведенческая терапия.Врачам предписывают разрешать прием обезболивающих только в случаях, когда боль пациентов становится непереносимой.