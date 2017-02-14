В Днепре мужчина покончил жизнь самоубийством в кафе

Фото: AmericaRU.com
Трагический инцидент произошел в понедельник, 13 февраля, приблизительно в 11:00 утра. «Как отметили свидетели, мужчина зашел в кафе, заказал чашку кофе, выпил ее и ушел. Затем на выходе из кафе прогремел взрыв», - рассказали следователи, отметив, что, скорее всего, мужчина сам привёл гранату в действие, выдернув чеку.
К счастью, в результате взрыва не пострадал ни персонал кафе, ни остальные его посетители.
Предварительно дело квалифицировано как самоубийство. Ведётся расследование.
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