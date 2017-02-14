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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Днепре мужчина покончил жизнь самоубийством в кафе
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В Днепре мужчина покончил жизнь самоубийством в кафе


В Днепре мужчина покончил жизнь самоубийством в кафе
Фото: AmericaRU.com
В кафе украинского города Днепра 43-летний мужчина подорвал себя гранатой. К счастью, помимо самоубийцы никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Трагический инцидент произошел в понедельник, 13 февраля, приблизительно в 11:00 утра. «Как отметили свидетели, мужчина зашел в кафе, заказал чашку кофе, выпил ее и ушел. Затем на выходе из кафе прогремел взрыв», - рассказали следователи, отметив, что, скорее всего, мужчина сам привёл гранату в действие, выдернув чеку.

К счастью, в результате взрыва не пострадал ни персонал кафе, ни остальные его посетители.

Предварительно дело квалифицировано как самоубийство. Ведётся расследование.
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