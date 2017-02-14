Ученые обнаружили в Марианской впадине отложения опасных химикатов

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Ученые обнаружили химическое загрязнение в самых глубоких местах океана – ранее считалось, что они остаются нетронутыми воздействием человека. На самом деле, уровни загрязнения там могут соперничать с наиболее зараженными водоемами планеты.
Результаты исследования университета Абердина и института Джеймса, опубликованные в журнале Nature Ecology and Evolution, показывают, что различные части океана более связаны, чем предполагалось до этого.
Опасные формы загрязнения могут быть распространены даже в самых труднодоступных местах. В частности, на дне Марианской впадины обнаружены высокие уровни полихлорированных бифенилов и полибромдифениловых эфиров, которые могут вызывать у живых организмов неврологические, иммунные проблемы и патологии репродуктивной системы. У людей они также провоцируют рак. Они также имеют тенденцию к «биоаккумулированию» - могут накапливаться в живых организмах с течением времени.
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