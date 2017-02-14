В ИС рассказали, сколько российских танков сейчас на Донбассе

Фото: AmericaRU.com / facebook.com/dmitry.tymchuk
Так, по данным ИС, на сегодняшний день на оккупированном Востоке Украины 36-тысячную военную группировку, из которых около 3 тысяч – кадровые военнослужащие Вооруженных сил РФ.
Что касается вооружения, то россияне предоставили так называемым «армейским корпусам» сепаратистских «ДНР/ЛНР» 380 танков, около 900 ББМ (боевых бронированных машин), более 1 тысячи артиллерийских орудий вместе с реактивными системами залпового огня, а также 350 единиц средств ПВО (противовоздушной обороны).
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