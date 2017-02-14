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В Новой Зеландии 400 китов выбросилось на берег


В Новой Зеландии 400 китов выбросилось на берег
Фото: AmericaRU.com
Порядка 400 китов-гринд выбросилось на берег в Новой Зеландии. Это самое большое число морских млекопитающих, которое закончило жизнь таким способом.

Гибель китов произошла в районе Голден Бей, в верхней части Южного острова. Это самое крупное массовое выбрасывание на берег китов за всю историю наблюдений. Часть китов выжила после попадания на берег – они смогли уплыть в море после прихода волны. Добровольцы из местного населения сформировали живую цепь, которая мешает китам попадать на сушу. Люди также обливают выживших особей водой в ожидании прилива, который унесет китов обратно в море.

Причина выбрасывания китов на берег неизвестна, хотя такие события – не редкость.

Гринды не занесены в Красную книгу, но популяция этих китов у берегов Новой Зеландии сокращается.
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