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Главная страница → Раздел: ПолитикаВ лице Флинна Кремль потерял главного лоббиста своих интересов в Белом доме, - Яшин
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В лице Флинна Кремль потерял главного лоббиста своих интересов в Белом доме, - Яшин


В лице Флинна Кремль потерял главного лоббиста своих интересов в Белом доме, - Яшин
Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
Отставка советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна стала серьёзным ударом для Кремля, так как тот являлся главным в Вашингтоне лоббистом отмены антироссийских санкций. Такое мнение озвучил российский оппозиционер Илья Яшин.

«Генерал Майкл Флинн являлся, вероятно, самой лояльной Путину фигурой в администрации Трампа. На него в Кремле возлагали большие надежды. В Вашингтоне за ним давно уже закрепилась репутация «агента Кремля». (…) Кремль долгое время прикармливает генерала, ставшего высокопоставленным чиновником в новой администрации», - рассказал Яшин, отметив, что Флинн, в частности, тесно сотрудничал с российским пропагандистским телеканалом Russia Today и даже лично знаком с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Именно Флинн был главным лоббистом проекта «большой сделки с Путиным». Суть ее была в том, чтобы США нашли компромисс с Кремлем по Сирии (например, приняли бы Башара Асада в качестве своего союзника против исламистов) — а в качестве ответной меры отменили санкции против путинского режима. Вообще, в окружении Трампа не было ни одной фигуры, которая так последовательно лоббировала отмену санкций, как Флинн. Так что сегодня черный день для кремлевской дипломатии и лично для Путина», - констатировал оппозиционер.

Напомним, Флинн был вынужден подать прошение об отставке в связи с громки скандалом, спровоцированным статьёй в «The Washington Post». Журналисты, ссылаясь на высокопоставленные должностные лица, заявили, что в декабре прошлого года Флинн участвовал в переговорах с российским послом в США Сергеем Кисляковым, в ходе которых подал россиянам сигнал о скорой отмене антироссийских санкций. Наиболее подозрительным в данном случае является то, что советник вводил в заблуждение Белый дом по поводу темы разговоров, что дало основания полагать об уязвимости Флинна к давлению и даже шантажу со стороны РФ.

Президент США Дональд Трамп принял отставку Флинна и назначил на его должность генерал-лейтенанта в отставке Кита Беллога.
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