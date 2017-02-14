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Илон Маск считает, что люди должны стать киборгами


Илон Маск считает, что люди должны стать киборгами
Фото: AmericaRU.com
Известный американский бизнесмен Илон Маск (Elon Musk) выразил мнение, что люди должны превратиться в киборгов. Человечество находится в опасности из-за развития искусственного интеллекта, и людям нужно найти способ напрямую общаться с машинами. Устранить опасность бунта компьютеров поможет киберизация.

«Со временем, я думаю, мы увидим более тесное слияние биологической и цифровой разведки. В частности, превращение людей в киборгов увеличит скорость соединения нашего мозга и цифровых технологий», - заявил миллиардер во время всемирной встречи правительств в Дубае.

Идея симбиоза человека и компьютера не нова. Пятьдесят семь лет назад психолог и пионер информатики Джозеф Ликлайдер разработал теорию «кооперативного взаимодействия между людьми и электронно-вычислительными машинами». По мнению ученого, это позволит человеческому мозгу функционировать на более высоком уровне.

Маск поддерживает идею Ликлайдера, его обоснованием является тот факт, что машины обрабатывают триллионы бит в секунду, а люди способны использовать смартфоны с ограничением в 10 бит в секунду. «Более высокое взаимодействие через интерфейс, подключенный непосредственно к мозгу, позволит расширить наши возможности», - уверен Илон Маск.
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