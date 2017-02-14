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Главная страница → Раздел: ЭкономикаСтудия Disney отказывается от работы с самой дорогой звездой YouTube PewDiePie из-за антисемитских видео
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Студия Disney отказывается от работы с самой дорогой звездой YouTube PewDiePie из-за антисемитских видео


Студия Disney отказывается от работы с самой дорогой звездой YouTube PewDiePie из-за антисемитских видео
Фото: AmericaRU.com
Студия Disney прекращает работу с PewDiePie, самой прибыльной звездой YouTube, после того, как видеоблогер выложил несколько роликов с антисемитскими сообщениями.

Двадцатисемилетний швед Феликс Кьеллберг (Felix Kjellberg) ведет канал на YouTube под псевдонимом PewDiePie. Он выкладывает игровые видео, пестрящие резкими репликами и сквернословием, при этом количество подписчиков его канала перевалило за 53 миллиона. По данным Forbes, блогер заработал в 2016 году около 15 миллионов долларов. Часть заработка пришла от совместного проекта с Maker Studios, которая принадлежит Disney. После неосторожных высказываний PewDiePie студия прекращает работу с ним.

«Феликс зашел слишком далеко в провокационных и неуважительных репликах. Его видео неуместны», - отмечают представители Maker Studios.

Согласно обзору Wall Street Journal. Кьеллберг с августа разместил девять видео, которые включают антисемитские шутки или нацистские образы.
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