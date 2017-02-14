Известный российский писатель Прилепин вступил в ряды боевиков «ДНР»

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«Захар Прилепин - настоящий патриот России и Донбасса, не на словах, а на деле. Поэтому он решил защищать русский мир с оружием в руках. Он поступил мужественно и честно, следуя традициям великой русской литературы», - заявил Захарченко, вручая россиянину звание «майора».
Главарь «ДНР» также добавил, что Прилепин, помимо должности «заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом», также получил место его личного советника.
Отметим, что эту информацию не слишком охотно прокомментировали в Кремле. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что это личное решение писателя. «Я не стал бы это никак комментировать. Действительно, есть граждане России, как и граждане других стран - и стран Западной Европы, и стран Восточной Европы, - которые по различным соображениям, по зову сердца или по иным соображениям, действительно отправляются в непризнанные республики и находятся там по различным поводам», - сказал он.
Новость также прокомментировал известный российский журналист Матвей Ганапольский. «Русский писатель Прилепин поехал на Донбасс, сколотил там отряд и начинает реально воевать с Украиной. Про это он говорит так: "…Киев - конечная цель. Вся Украина - цель… Естественно придётся стрелять... (улыбается). Внутренне у меня просто восторг постоянный". Не хочу исследовать восторженных тараканов, оккупировавших голову "хранителя украинства" Прилепина, ибо он фашист по сути, по душе - Нюрнберг исследовал таких очень давно… Проблема лишь в том, что когда наш романтик с застывшей улыбкой будет лежать на донецкой мостовой с пулей во лбу, в России будут кричать, что укры убили великого русского писателя. Да нет, не писателя убьют, а конченого фашистюгу - агрессора, который не просто лезет к соседу, но еще и, улыбаясь, поэтический роман об этом хочет написать», - написал он в Facebook.
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