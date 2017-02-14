Умерла мать Тома Круза Мэри Ли Сауз

Фото: AmericaRU.com
Мать знаменитого сторонника сайентологии была удостоена права быть похороненной на территории калифорнийской церкви сайентологии в минувшие выходные. Похороны были скромными, на церемонии присутствовал Том Круз, его сестры Ли Энн ДеВетт, Касс Мапотер и Мэриан Генри, другие близкие родственники и друзья.
Урожденная Мэри Ли Пфайффер родилась в Кентукки. Она вышла замуж за отца Круза Томаса Мапотера III, но в 1974 году брак распался. После развода Мэри Ли и ее дети перебрались в Нью-Джерси. По словам Тома Круза, второй муж его матери боготворил ее и любил ее детей. Также она вложила много усилий в то, чтобы ее сын стал известным актером.
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