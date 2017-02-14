Умерла мать Тома Круза Мэри Ли Сауз

14 февраля 2017 года, 12:25

Фото: AmericaRU.com

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В возрасте 80 лет скончалась мать голливудского актера Тома Круза (Tom Cruise) Мэри Ли Сауз (Mary Lee South). По заявлению представителей семьи, она мирно скончалась во сне.Мать знаменитого сторонника сайентологии была удостоена права быть похороненной на территории калифорнийской церкви сайентологии в минувшие выходные. Похороны были скромными, на церемонии присутствовал Том Круз, его сестры Ли Энн ДеВетт, Касс Мапотер и Мэриан Генри, другие близкие родственники и друзья.Урожденная Мэри Ли Пфайффер родилась в Кентукки. Она вышла замуж за отца Круза Томаса Мапотера III, но в 1974 году брак распался. После развода Мэри Ли и ее дети перебрались в Нью-Джерси. По словам Тома Круза, второй муж его матери боготворил ее и любил ее детей. Также она вложила много усилий в то, чтобы ее сын стал известным актером.