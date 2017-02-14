В Квинсе 75-летняя женщина умерла от укусов собаки

Фото: AmericaRU.com
Эрмида и двое ее сыновей держат целую стаю собак у себя в доме на 27-й улице. Большинство питомцев они забрали из местного приюта. Соседи ни разу не замечали, что собаки вели агрессивно, пока две недели назад мастифф Луизы Эрмиды не напал на другую собаку, бежавшую по другой стороне дороги.
В понедельник ночью один из сыновей пожилой американки в панике прибежал к соседям за помощью. Оказалось, что мастифф напал на хозяйку. Приехавшие по вызову медики скорой обнаружили, что женщина получила множественные укусы по всему телу и рукам. Она была без сознания.
Врачам не удалось спасти пожилую американку – она скончалась утром в пресвитерианской больнице Нью-Йорка.
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