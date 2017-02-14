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Украина напомнила РФ и Великобритании о том, что Крым – оккупированная территория


Украина напомнила РФ и Великобритании о том, что Крым – оккупированная территория
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/UkraineMFA
Министерства культуры и иностранных дел Украины выступили с нотой протеста из-за намерения британских ученых-археологов провести совместные с россиянами раскопки в аннексированном Крыму. Заявление было опубликовано на сайте украинского Минкульта.

Недавно российские оккупационные власти анонсировали проведение российско-британского историко-археологического проекта по изучению Крымской войны 1853 – 1856 годов. Совместно с несколькими английскими учёными-археологами из университета Бристоля, а также представителями военно-исторического журнала россияне хотят провести в Крыму раскопки, а также издать книги и журналы.

«Любое вмешательство в целостность объектов культурного наследия, находящихся на оккупированной территории Крыма и города Севастополя, будут расцениваться Украиной как нарушение Россией своих обязанностей как государства-оккупанта с возложением на нее за такие действия международно-правовой ответственности», - заявили украинцы, напомнив, что Крым – это территория Украины, и проведение там раскопок без согласия Киева – это грубое нарушение международного права.

Отметим, что украинские власти уже обратились к властям Великобритании и Северной Ирландии с просьбой принять меры по недопущению посещения британскими учёными оккупированного Крыма.

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