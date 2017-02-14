В пожаре на парковке Диснейленда сгорело 8 автомобилей, ранено 7 человек

Фото: AmericaRU.com
Все пострадавшие – штатные сотрудники парка аттракционов. Большинство из них надышалось угарным газом. Четверых пришлось госпитализировать, отметил сержант полиции Дэрон Уайэтт (Daron Wyatt).
Возгорание в понедельник вечером на втором этаже гаража в северо-западной части Диснейленда стало причиной для эвакуации. Этот гараж, открытый в 2009 году, является самой крупной структурой парковки в Северной Америке. Ущерб от пожара предварительно оценен в 180 тысяч долларов.
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