В пожаре на парковке Диснейленда сгорело 8 автомобилей, ранено 7 человек

14 февраля 2017 года, 11:15

Фото: AmericaRU.com

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Во время пожара на парковке Диснейленда четыре автомобиля сгорели полностью, еще четыре серьезно пострадали в огне. Семь человек получили ранения, сообщает полиция Анахайма.Все пострадавшие – штатные сотрудники парка аттракционов. Большинство из них надышалось угарным газом. Четверых пришлось госпитализировать, отметил сержант полиции Дэрон Уайэтт (Daron Wyatt).Возгорание в понедельник вечером на втором этаже гаража в северо-западной части Диснейленда стало причиной для эвакуации. Этот гараж, открытый в 2009 году, является самой крупной структурой парковки в Северной Америке. Ущерб от пожара предварительно оценен в 180 тысяч долларов.