Федеральный суд против запрета Трампа на въезд мусульман, поскольку это религиозная дискриминация

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Это первое судебное решение против приказа администрации Президента, основанное на религиозной дискриминации. «Максимальная мощность не означает абсолютную власть. Каждое президентское действие должно по-прежнему соответствовать ограничениям, установленным делегацией Конгресса и Конституции, включая Билль о правах. Это основополагающий принцип правовой системы этой страны», - отметила судья.
«Ответчик не имел никаких полномочий для утверждения такого решения, и Конгресс не делегировал Президенту право нарушать Конституцию и поправки к ней. Верховный суд ясно дал понять, что даже в контексте закона об иммиграции меры исполнительной власти подлежат важным конституционных ограничениям», - также считает Леони Бринкема.
Напомним, несколько недель назад Дональд Трамп выдал запрет на въезд в США для граждан 7 мусульманских стран. Этот запрет был временно приостановлен несколькими американскими судебными инстанциями.
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