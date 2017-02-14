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Главная страница → Раздел: ПолитикаФедеральный суд против запрета Трампа на въезд мусульман, поскольку это религиозная дискриминация
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Федеральный суд против запрета Трампа на въезд мусульман, поскольку это религиозная дискриминация


Федеральный суд против запрета Трампа на въезд мусульман, поскольку это религиозная дискриминация
Фото: AmericaRU.com
Федеральный судья штата Вирджиния Леони Бринкема (Leonie Brinkema) выдала предварительный судебный запрет против исполнительного распоряжения Президента США Дональда Трампа по вопросам иммиграции. Она считает, что такое решение администрации является дискриминационным для мусульман.

Это первое судебное решение против приказа администрации Президента, основанное на религиозной дискриминации. «Максимальная мощность не означает абсолютную власть. Каждое президентское действие должно по-прежнему соответствовать ограничениям, установленным делегацией Конгресса и Конституции, включая Билль о правах. Это основополагающий принцип правовой системы этой страны», - отметила судья.

«Ответчик не имел никаких полномочий для утверждения такого решения, и Конгресс не делегировал Президенту право нарушать Конституцию и поправки к ней. Верховный суд ясно дал понять, что даже в контексте закона об иммиграции меры исполнительной власти подлежат важным конституционных ограничениям», - также считает Леони Бринкема.

Напомним, несколько недель назад Дональд Трамп выдал запрет на въезд в США для граждан 7 мусульманских стран. Этот запрет был временно приостановлен несколькими американскими судебными инстанциями.
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