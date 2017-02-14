Сильный снегопад связан с более высоким риском сердечного приступа у мужчин

14 февраля 2017 года, 10:25

Фото: AmericaRU.com

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Мужчины могут быть подвержены повышенному риску фатального сердечного приступа во время сильных снегопадов, показало новое исследование.По сравнению с периодами более сухой зимней погоды, во время метелей, когда выпадает более 20 сантиметров снега, у мужчин на 16% растет опасность получить сердечный приступ и на 34% увеличивается шанс умереть от него. При этом снегопад практически не отражается на состоянии сердца женщин.Это исследование дает свежий взгляд на состояние здоровье пациентов, госпитализированных в больницы Квебека в период метелей. «Мы обнаружили, что количество и продолжительность снегопада оказались связаны с повышенным риском сердечного приступа для мужчин», - говорит ведущий автор исследования доктор Натали Оже (Nathalie Auger) из Университета Монреаля.Для изучения связи между зимней погодой и инфарктами, медики изучили данные 128 тысяч случаев госпитализации и 68 тысяч смертельных случаев от сердечных приступов в Квебеке между 1981 и 2014 годами. Одна из возможных причин увеличения инфарктов именно у мужчин - необходимость убирать снег лопатой и излишнее усердие в этом деле.