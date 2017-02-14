В России ещё один школьник попал под уголовное дело за посты в соцсети

Фото: AmericaRU.com
«В период с октября по декабрь 2016 года 16-летний житель Тюменского района Тюменской области, создал в социальной сети "В контакте" открытую для всеобщего ознакомления и доступа группу, в которой разместил текстовое сообщение содержащие лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности и принадлежности к группе "представителей власти"», - рассказали следователи, отметив, что данные публикации были признаны «экстремистским материалом».
На школьника завели уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам национальности), предусматривающая тюремное заключение сроком до 5 лет.
Отметим, что силовики провели обыски в доме мальчика, в ходе которых изъяли у него «атрибуты экстремисткой направленности» - трафареты и листовки. Расследование «экстремисткой деятельности» школьника продолжается.
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