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Главная страница → Раздел: В миреРоссияне отправят в космос последнюю ракету Союз-У
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Россияне отправят в космос последнюю ракету «Союз-У»


Россияне отправят в космос последнюю ракету Союз-У
Фото: AmericaRU.com / roscosmos.ru
22 февраля россияне в последний раз используют ракету «Союз-У» для отправки космического аппарата на орбиту Земли. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации Роскосмос.

«22 февраля 2017 года с космодрома Байконур планируется последний пуск ракеты-носителя (РН) "Союз-У" – самой массовой и одной из самых надёжных модификаций в семействе легендарных РН "Союз"», - рассказали представители Роскосмоса, уточнив, что ракета поможет грузовику «Прогресс МС-05» добраться до Международной космической станции.

В ведомстве отметили, что «Союз-У» эксплуатируется уже более 40 лет – с 1973 года. За это время было произведено аж 788 пусков данной ракеты, из которых аварийными оказались всего 22.

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