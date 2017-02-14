Россияне отправят в космос последнюю ракету «Союз-У»

Фото: AmericaRU.com / roscosmos.ru
«22 февраля 2017 года с космодрома Байконур планируется последний пуск ракеты-носителя (РН) "Союз-У" – самой массовой и одной из самых надёжных модификаций в семействе легендарных РН "Союз"», - рассказали представители Роскосмоса, уточнив, что ракета поможет грузовику «Прогресс МС-05» добраться до Международной космической станции.
В ведомстве отметили, что «Союз-У» эксплуатируется уже более 40 лет – с 1973 года. За это время было произведено аж 788 пусков данной ракеты, из которых аварийными оказались всего 22.
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