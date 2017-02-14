В отставку подал советник Трампа, уличённый в подозрительно частых контактах с Россией

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Отметим, что скандал разгорелся с новой силой на прошлой неделе после публикации в «The Washington Post». Журналисты, ссылаясь на высокопоставленные должностные лица, заявили, что в декабре прошлого года Флинн участвовал в переговорах с российским послом в США Сергеем Кисляковым, в ходе которых подал россиянам сигнал о скорой отмене антироссийских санкций. Наиболее подозрительным в данном случае является то, что советник вводил в заблуждение Белый дом по поводу этих контактов, что дало основания полагать об уязвимости Флинна к давлению и даже шантажу со стороны РФ.
В своём заявлении об отставке Флинн заявил, что непреднамеренно не предоставил Трампу и вице-президенту США полную информацию о телефонных переговорах с россиянами. «Я искренне извинился перед президентом и вице-президентом, и они приняли мои извинения», - написал советник.
Отметим, что Трамп принял отставку Флинна и назначил на его должность генерал-лейтенанта в отставке Кита Беллога.
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