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Главная страница → Раздел: ПолитикаВ отставку подал советник Трампа, уличённый в подозрительно частых контактах с Россией
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В отставку подал советник Трампа, уличённый в подозрительно частых контактах с Россией


В отставку подал советник Трампа, уличённый в подозрительно частых контактах с Россией
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн подал в отставку из-за громкого скандала о его частых контактах с представителем российских властей. Об этом сообщил телеканал CNN, в распоряжении которого оказалось письмо Флинна об отставке.

Отметим, что скандал разгорелся с новой силой на прошлой неделе после публикации в «The Washington Post». Журналисты, ссылаясь на высокопоставленные должностные лица, заявили, что в декабре прошлого года Флинн участвовал в переговорах с российским послом в США Сергеем Кисляковым, в ходе которых подал россиянам сигнал о скорой отмене антироссийских санкций. Наиболее подозрительным в данном случае является то, что советник вводил в заблуждение Белый дом по поводу этих контактов, что дало основания полагать об уязвимости Флинна к давлению и даже шантажу со стороны РФ.

В своём заявлении об отставке Флинн заявил, что непреднамеренно не предоставил Трампу и вице-президенту США полную информацию о телефонных переговорах с россиянами. «Я искренне извинился перед президентом и вице-президентом, и они приняли мои извинения», - написал советник.

Отметим, что Трамп принял отставку Флинна и назначил на его должность генерал-лейтенанта в отставке Кита Беллога.

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