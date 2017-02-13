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Физических упражнений недостаточно, чтобы предотвратить увеличение веса


Физических упражнений недостаточно, чтобы предотвратить увеличение веса
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что одной физической нагрузки при отсутствии правильного питания недостаточно, чтобы скинуть лишние килограммы, или даже для простого поддержания веса.

Результаты идут вразрез с идеей о том, что эпидемия ожирения в США вызвана отсутствием физической активности, говорит ведущий автор исследования Лара Дугас (Lara Dugas), доцент кафедры наук общественного здравоохранения Университете Лойола. Когда дело доходит до выяснения причин ожирения, то действительно необходимо обратить внимание на то, что едят люди.

Предыдущие исследования, например, связали состояние с потреблением калорийной пищи и подслащенных напитков. Ученые обнаружили, что количество времени, которое люди проводят на тренировках, не играет определенной роли в контроле веса. Некоторые люди, которые интенсивно занимались спортом, набрали вес, в то время как другие, которые были менее усердными, сбросили. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «PeerJ».
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