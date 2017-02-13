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Чем полезен имбирь?


Чем полезен имбирь?
Фото: AmericaRU.com
Откройте свой холодильник и быстро просмотрите, что в нем находится. Есть ли там имбирь? Если нет, то стоит запастись им.

Врачи рекомендуют употреблять около 2 граммов имбиря в день, что равняется 1 столовой ложке свежего тертого имбиря, или 3/4 чайной ложки порошка имбиря. Во-первых, имбирь повышает иммунитет. Благодаря содержанию сесквитерпенов - химических веществ, которые борются с риновирусом (наиболее частой причиной простуды), имбирный чай может помочь избавиться от симптомов простуды и гриппа.

Кроме того, он облегчает боли в суставах при артрите и успокаивает боль в мышцах. Съешьте немного имбиря перед тем, как идти в спортзал, и он подействует как болеутоляющее и противовоспалительное. Также имбирь может облегчить менструальные боли и побороть мигрень.

Не менее полезным его свойством является защита мозга от болезни Альцгеймера. Нейродегенеративное заболевание связано с отложением бета-амилоидного белка в головном мозге, но имбирь может защитить клетки мозга от образования бляшек, задерживая начало и прогресcирование заболевания.
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