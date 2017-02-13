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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесК 20-й годовщине смерти принцессы Дианы планируется снять документальный фильм
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К 20-й годовщине смерти принцессы Дианы планируется снять документальный фильм


К 20-й годовщине смерти принцессы Дианы планируется снять документальный фильм
Фото: AmericaRU.com
Телекомпания АВС и журнал People планируют снять совместный документальный фильм, посвященный принцессе Диане, длительность которого составит четыре часа. Лента будет транслироваться в августе этого года к 20-й годовщине смерти.

В фильме будут показаны интервью с ближайшими соратниками Дианы, а также архивные кадры, передает Hollywood Reporter. Кроме того, в картине будет изучено долгоживущее наследие, которое осталось спустя 20 лет после ее смерти. Принцесса Диана скончалась в возрасте 36 лет в результате автокатастрофы 31 августа 1997 года. Дата выхода фильма и его название пока неизвестны.

"Принцесса Диана появилась на обложке People 57 раз – больше, чем в каком-либо другом журнале. У нашей аудитории есть желание знать, что же происходит в королевской семье. На самом деле, сейчас они так же увлечены, как и в день свадьбы Дианы в 1981 году", - сказал главный редактор People Джесс Кэйгл (Jess Cagle).
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