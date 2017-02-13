Главный коммунист России обвинил Киев в попытке рассорить Москву и Вашингтон

Фото: AmericaRU.com / kprf.ru
«Та шайка, которая там власть захватила, делает все, чтобы о ней не забыли в Европе, и чтобы перессорить нас с новой администрацией США», - заявил коммунист.
Он также повторил обвинения, которые раньше высказал президент России Владимир Путин, о том, что в обострении ситуации на Донбассе якобы полностью виноват Киев.
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