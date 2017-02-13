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Главная страница → Раздел: УкраинаУкраинский суд приговорил к 8 годам тюрьмы боевика ДНР из РФ
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Украинский суд приговорил к 8 годам тюрьмы боевика «ДНР» из РФ


Украинский суд приговорил к 8 годам тюрьмы боевика ДНР из РФ
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/gp.gov.ua
В Украине 50-летнего россиянина приговорили к 8-ми годам тюрьмы за участие в террористической организации «ДНР». Об этом сообщила прокуратура Донецкой области.

«В апреле 2015 года мужчина приехал в Украину и вступил в ряды террористов «ДНР», а именно к одному из силовых подразделений боевиков - батальона «Восток» на должность рядового стрелка и получил позывной «Якут». После вступления в ряды террористов обвиняемый был направлен для прохождения службы в г. Ясиноватая, ныне оккупированный боевиками», - рассказали в прокуратуре, отметив, что россиянин был задержан при попытке пробраться в подконтрольный Киеву город Мариуполь.

В ходе суда мужчина не признал себя виновным. Однако у суда было иное мнение. Его приговорили к 8-ми годам лишения свободы за участие в террористической организации, а также за незаконное пресечение украинской границы.

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