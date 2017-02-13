На Тайване за 5 дней насмерть замерло 150 человек

13 февраля 2017 года, 16:45

Фото: AmericaRU.com

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Сильное похолодание на Тайване стало причиной смерти 150 человек всего за 5 дней, сообщают местные власти.Большинство погибших от холода – пожилые или больные люди. Температура в теплой стране упала до 6,7 градусов Цельсия. Холода держатся почти неделю по всему побережью.Многие люди погибли не только от переохлаждения и гриппа, но также от сердечных приступов и инсультов, спровоцированных холодами. По информации Тайваньской службы погоды, такие условия здесь сохранятся до конца недели.Поскольку климат в Тайване мягкий, в домах нет отопления, поэтому люди не могут достаточно согреться с приходом сильного похолодания.