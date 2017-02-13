Ученые изобрели тонкий материал, который способен работать как кондиционер

13 февраля 2017 года, 16:15

Фото: AmericaRU.com

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Ученые изобрели новый вид тонкого материала, который может охлаждать поверхность от солнечного тепла без использования энергии или типичного кондиционирования воздуха.Полимерный гибридный материал толщиной всего 50 микрометров – чуть больше, чем алюминиевая фольга – может стать кондиционером нового поколения. Его легко и дешево изготавливать, а сфера применения невероятно широка, показывает исследование, опубликованное в журнале Science.По мнению автора исследования Сяобо Инь (Xiaobo Yin) из университета Колорадо в Боулдере, этот материал может также продлить срок службы солнечных батарей. Также его можно широко применять в строительстве, работе термоэлектрических станций, нуждающихся в больших объемах воды для охлаждения. Такая пленка поможет сэкономить ресурсы и деньги.Исследователи обнаружили, что материал может охлаждать объекты путем рассеивания тепловой энергии солнца в виде инфракрасного излучения. В испытаниях материал показал мощность охлаждения, примерно эквивалентную электроэнергии, вырабатываемой с помощью солнечных батарей для аналогичной области. При этом он может охлаждать непрерывно днем и ночью. Всего 10-20 квадратных метров покрытия на крыше поможет охладить дом на одну семью в летнее время.