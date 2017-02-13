Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 7:49 am | Чикаго 6:49 am | Сан-Франциско 4:49 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессУченые изобрели тонкий материал, который способен работать как кондиционер
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Ученые изобрели тонкий материал, который способен работать как кондиционер


Ученые изобрели тонкий материал, который способен работать как кондиционер
Фото: AmericaRU.com
Ученые изобрели новый вид тонкого материала, который может охлаждать поверхность от солнечного тепла без использования энергии или типичного кондиционирования воздуха.

Полимерный гибридный материал толщиной всего 50 микрометров – чуть больше, чем алюминиевая фольга – может стать кондиционером нового поколения. Его легко и дешево изготавливать, а сфера применения невероятно широка, показывает исследование, опубликованное в журнале Science.

По мнению автора исследования Сяобо Инь (Xiaobo Yin) из университета Колорадо в Боулдере, этот материал может также продлить срок службы солнечных батарей. Также его можно широко применять в строительстве, работе термоэлектрических станций, нуждающихся в больших объемах воды для охлаждения. Такая пленка поможет сэкономить ресурсы и деньги.

Исследователи обнаружили, что материал может охлаждать объекты путем рассеивания тепловой энергии солнца в виде инфракрасного излучения. В испытаниях материал показал мощность охлаждения, примерно эквивалентную электроэнергии, вырабатываемой с помощью солнечных батарей для аналогичной области. При этом он может охлаждать непрерывно днем и ночью. Всего 10-20 квадратных метров покрытия на крыше поможет охладить дом на одну семью в летнее время.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109645
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Бизнес и маркетинг
Продаю Детский образовательный и развлекательный центр Продаю Детский образовательный и развлекательный центр
Раздел: Бизнес и маркетинг
Ищем партнеров в США Ищем партнеров в США
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221 Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с видом на водный канал во Флориде продается квартира с видом на водный канал во Флориде
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - продам
Low Maintenance 1br Condo Park Slope Low Maintenance 1br Condo Park Slope
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus