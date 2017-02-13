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Варианты посадки нового ровера NASA на Марсе сократились до трех


Варианты посадки нового ровера NASA на Марсе сократились до трех
Фото: AmericaRU.com
Специалисты NASA сократили количество возможных мест для посадки нового марсохода до трех. Основной целью станет поиск следов жизни, а значит, точки посадки будут связаны с присутствием воды на Красной планете в древние времена.

Новый марсианский ровер будет оснащен более мощным оборудованием для бурения. Это необходимо для того, чтобы собрать образцы пород и почвы на глубине в надежде получить данные о присутствии следов микроорганизмов. Потенциально эти образцы могут быть отправлены на Землю, если первоначальный анализ окажется положительным.

Новый ровер будет запущен в июле 2020 года с помощью ракеты Atlas V 541. И хотя основная комплектация марсохода уже собрана, все еще остается вопрос: куда именно лучше всего нацелить аппарат? Три варианта, которые продолжают рассматривать эксперты - Columbia Hills в кратере Гусева, кратер Джезеро и северо-восточная оконечность вулкана Сирт. В районе кратера Гусева уже был посажен марсоход «Спирит», который нашел доказательства древнего существования горячих источников воды.
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