Subaru просит разрешение на тесты беспилотных авто на дорогах Калифорнии

Фото: AmericaRU.com
Разрешение компании от властей штата было получено 9 февраля. Это значит, что модели Subaru начнут проверять на надежность беспилотного вождения в ближайшие недели.
Subaru выпускает машины, в которых технология автопилота осуществляется за счет системы камер, дающей так называемый «адаптивный круиз-контроль». При этом бренд разрабатывает новое возможности автоматического управления машинами, включая разгон до 64 километров в час и остановку в медленном движении. Subaru также хочет испытать переключение скоростей и автоматическое рулевое управление на поворотах и кривых.
Испытания Subaru в Калифорнии будут проводиться до 2020 года.
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