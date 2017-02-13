Subaru просит разрешение на тесты беспилотных авто на дорогах Калифорнии

13 февраля 2017 года, 15:25

Фото: AmericaRU.com

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В настоящее время в Калифорнии порядка 20 компаний имеют право испытывать технологии беспилотных автомобилей. Японская корпорация Subaru также просит разрешение на тесты своих машин с автопилотом на дорогах штата.Разрешение компании от властей штата было получено 9 февраля. Это значит, что модели Subaru начнут проверять на надежность беспилотного вождения в ближайшие недели.Subaru выпускает машины, в которых технология автопилота осуществляется за счет системы камер, дающей так называемый «адаптивный круиз-контроль». При этом бренд разрабатывает новое возможности автоматического управления машинами, включая разгон до 64 километров в час и остановку в медленном движении. Subaru также хочет испытать переключение скоростей и автоматическое рулевое управление на поворотах и кривых.Испытания Subaru в Калифорнии будут проводиться до 2020 года.