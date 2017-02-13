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Coca-Cola начинает делать больше низкокалорийных продуктов


Coca-Cola начинает делать больше низкокалорийных продуктов
Фото: AmericaRU.com
Заботящиеся о здоровье потребители – новая ставка компании Coca-Cola в будущем развитии. Компания начинает выпускать все больше низкокалорийных напитков, которые привлекут именно таких целевых покупателей.

С целью удовлетворить тенденции здорового питания, американский бренд разрабатывает целую линию «полезных для организма» напитков. В этом вопросе Coca-Cola рассчитывает быстро увеличить прибыль и быстрее вернуть инвестиции.

Как отметил генеральный директор Coca-Cola Мухтар Кент (Muhtar Kent), компания борется против макроэкономического давления на развивающихся рынках. Продукция бренда представлена в 200 странах, но во многих до сих пор развивается крайне трудно – например, в Латинской Америке.

Поскольку напитки без сахара стали значительно популярными в Западной Европе и США, компания планирует увеличить продажи такого продукта уже в 2017 году.Также Coca-Cola продвигает на рынках по всему миру «здоровую» SmartWater.
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