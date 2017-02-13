Джемилев: Россия предлагала простить часть «долга Януковича» в обмен на свет в Крыму

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«Когда перекрыли электропоставки (Крыма – ред.), сюда приезжали комиссары. Это в прессу не проходило, мне Аваков (глава МВД Украины – ред.) звонил и говорил: "Знаете, они поехали к Яценюку. Российские представители предлагают простить 1 миллиард долларов долга Януковича, если мы снова подключим электричество. Как вы на это смотрите?" Я говорю: "Мы не торгуем своей родиной. Пусть предлагает, мы не будем подключать". Ну и, слава Богу, на этом все кончилось. Сейчас говорит, что они побежали еще к Порошенко. Порошенко на эту тему со мной не говорил. Но судя по тому, что они с пустыми руками ехали, понятно, какой был ответ Порошенко. Так что блокада сильно ударила по ним, она сделала намного дороже содержание Крыма», - рассказал политик, уточнив, что Крым для РФ – «очень дорогая игрушка».
«Вообще сейчас Крым считается самым дотационным регионом России, даже больше, чем Чечня… По официальной статистике России, за прошлый год Крым обошелся в 192 миллиарда рублей, это около 3 миллиардов долларов, примерно половина тех средств, которые российский бюджет выделяет на медицинское обслуживание всей своей "империи"», - рассказал Джемилев.
Отметим, что «долг Януковича» - это кредит в размере 3 миллиардов долларов, которые Россия предоставила Украине в конце 2013 года во время президентства Виктора Януковича. Срок его погашения истек в декабре 2015 года. Киев утверждает, что Кремль предоставил эти деньги Януковичу в обмен на его отказ от Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. В декабре прошлого года украинское правительство ввело мораторий на выплату данного долга.
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