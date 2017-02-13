Кто стал триумфатором «Grammy –2017»?

Фото: AmericaRU.com
В ходе 59-й церемонии награждения Академии звукозаписи США в комплексе Staples Center были выбраны самые успешные музыканты года. Альбом Адель «25» стал лучшим, ее композиция «Hello» - лучшей песней и лучшей записью, также певица была награждена за лучшее сольное поп-исполнение и за лучший альбом в поп-музыке. Адель несколько оконфузилась во время выступления на церемонии - ее номер был посвящен умершему певцу Джорджу Майклу, и по причине возникших проблем со звуком певица выругалась прямо в микрофон.
Бейонсе получила награды за лучшее музыкальное видео, лучший альбом современной музыки для города и еще 3 статуэтки. Бейонсе отметилась на церемонии номером, в котором предстала в образе богини плодородия. Звезда, ожидающая двойню, не постеснялась нарядиться в открытый золотистый облегающий костюм.
Самым ярким номером церемонии стало совместное выступление Lady Gaga и группы Metallica. Поскольку у Джеймса Хэтфилда тоже перестал работать микрофон, ему пришлось петь в один с поп-звездой.
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