Украина подала против России очередной иск в ВТО

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«Российская Федерация ввела ограничения транзитного движения по автомобильным и железнодорожным путям с территории Украины через территорию РФ в Республику Казахстан, а с 1 июля 2016 и в Киргизскую Республику», - напомнили украинцы, отметив, что из-за такой «торговой агрессии» Украина понесла убытки на сумму в 400 миллионов долларов.
«Минэкономразвития в прошлом году начало процесс урегулирования спора в рамках ВТО относительно упомянутых ограничений. Поскольку на первом этапе РФ не готова была к урегулированию спора и не приняла меры по отмене неправомерных, дискриминационных и экономически необоснованных ограничений в сфере транзита, украинская сторона продолжила рассмотрение дела в соответствии с установленной процедурой, и для начала следующего этапа рассмотрения спора (рассмотрения дела по существу) в ВТО было направлено требование о создании Группы экспертов», - сообщили в Министерстве.
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