На северо-восток США движется еще одна снежная буря

13 февраля 2017 года, 13:35

Фото: AmericaRU.com

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Новая Англия и другие регионы северо-востока США готовятся к приходу еще одной мощной метели. Синоптики обещают, что это последняя волна безжалостной зимы этого года.Национальная служба погоды выпустила новое штормовое предупреждение для значительного региона США, который охватывает штаты Нью-Йорк, Коннектикут, Вермонт, Нью-Гемпшир, Массачусетс и Мэн. В этой области проживает около 15 миллионов человек.По информации синоптиков, только в Портленде может выпасть до 60 сантиметров снега. Некоторые аэропорты готовятся к массовой отмене рейсов на ближайшие сутки.«Снег будет тяжелым и влажным, а ветры – довольно сильными. Ожидаются перебои в подаче электроэнергии, падение деревьев и опасные условия на дорогах», - отмечает метеоролог Джули Мартин (Julie Martin).