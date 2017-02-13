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Главная страница → Раздел: События/СкандалыНа северо-восток США движется еще одна снежная буря
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На северо-восток США движется еще одна снежная буря


На северо-восток США движется еще одна снежная буря
Фото: AmericaRU.com
Новая Англия и другие регионы северо-востока США готовятся к приходу еще одной мощной метели. Синоптики обещают, что это последняя волна безжалостной зимы этого года.

Национальная служба погоды выпустила новое штормовое предупреждение для значительного региона США, который охватывает штаты Нью-Йорк, Коннектикут, Вермонт, Нью-Гемпшир, Массачусетс и Мэн. В этой области проживает около 15 миллионов человек.

По информации синоптиков, только в Портленде может выпасть до 60 сантиметров снега. Некоторые аэропорты готовятся к массовой отмене рейсов на ближайшие сутки.

«Снег будет тяжелым и влажным, а ветры – довольно сильными. Ожидаются перебои в подаче электроэнергии, падение деревьев и опасные условия на дорогах», - отмечает метеоролог Джули Мартин (Julie Martin).
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