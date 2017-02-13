Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:19 am | Чикаго 5:19 am | Сан-Франциско 3:19 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыНайден мертвым Фрэнк Анкона, имперский мастер Ку-клукс-клана
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Найден мертвым Фрэнк Анкона, имперский мастер Ку-клукс-клана


Найден мертвым Фрэнк Анкона, имперский мастер Ку-клукс-клана
Фото: AmericaRU.com
Так называемый имперский мастер рыцарей (imperial wizard) Ку-клукс-клана Фрэнк Анкона (Frank Ancona) был обнаружен мертвым в субботу неподалеку от Белграда, штат Миссури.

Тело 51-летнего главаря белой националистической группировки Америки нашел житель Миссури недалеко от реки, где ведется рыбный промысел. Шериф округа Зак Джейкобсен не назвал причины смерти Анконы, но отметил, что это «акт трагического и бессмысленного насилия».

Джейкобсен отметил, что Анкона исчез, уехав на черном автомобиле Ford Fusion в район Потоси. Поиски исчезнувшего человека осуществлялись при содействии дорожного патруля и лесной службы. В доме Анконы исчез сейф и огнестрельное оружие.

Национальная штаб-квартира группировки Ку-клукс-клана находится в Парк-Хиллз, штат Миссури - примерно в часе езды к юго-западу от Сент-Луиса.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109629
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AV # 1107 Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AV # 1107
Раздел: Адвокаты
Иммиграционный адвокат Андрей Романенко Сан Франциско Иммиграционный адвокат Андрей Романенко Сан Франциско
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Авентуре, 19707 TURNBERRY WY Квартира в Авентуре, 19707 TURNBERRY WY
Раздел: Ищу работу
Предлагаю услуги приходящей няни (Babysitter Miami) Предлагаю услуги приходящей няни (Babysitter Miami)
Раздел: Требуются
Администратор на reception в отель Администратор на reception в отель
Раздел: Разное
Продам свой участок земли в Поконо, Пенсильвания. Продам свой участок земли в Поконо, Пенсильвания.
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus