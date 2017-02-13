Найден мертвым Фрэнк Анкона, имперский мастер Ку-клукс-клана

13 февраля 2017 года, 13:15

Фото: AmericaRU.com

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Так называемый имперский мастер рыцарей (imperial wizard) Ку-клукс-клана Фрэнк Анкона (Frank Ancona) был обнаружен мертвым в субботу неподалеку от Белграда, штат Миссури.Тело 51-летнего главаря белой националистической группировки Америки нашел житель Миссури недалеко от реки, где ведется рыбный промысел. Шериф округа Зак Джейкобсен не назвал причины смерти Анконы, но отметил, что это «акт трагического и бессмысленного насилия».Джейкобсен отметил, что Анкона исчез, уехав на черном автомобиле Ford Fusion в район Потоси. Поиски исчезнувшего человека осуществлялись при содействии дорожного патруля и лесной службы. В доме Анконы исчез сейф и огнестрельное оружие.Национальная штаб-квартира группировки Ку-клукс-клана находится в Парк-Хиллз, штат Миссури - примерно в часе езды к юго-западу от Сент-Луиса.