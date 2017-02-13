На Луганщине исчезла группа украинских разведчиков

Фото: AmericaRU.com / dpsu.gov.ua
«Группа военнослужащих одного из разведывательных подразделений Вооруженных Сил Украины, дислоцирующаяся на Луганщине, выполняла задачи по ведению наблюдения за противником на переднем крае наших позиций. В определенное время военнослужащие на связь не вышли», - рассказали в штабе.
Сейчас украинцы выясняют обстоятельства исчезновения военнослужащих и ведут их поиски.
Читайте также: В России трое десантников пропали на учениях.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- Украина подала против России очередной иск в ВТО →
- СК России завел очередное уголовное дело на ВСУ из-за Донбасса →
- На Донбассе бесчинствуют российские гвардейцы с бурятской внешностью, - ИС →
- ВС Украины проведут учебные ракетные стрельбы около Крыма →
- Пресс-секретарь Путина божится, что РФ не посылает танки на Донбасс →
- Глава Крыма предложил праздновать День Петра и Февронии вместо Дня святого Валентина →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109627
http://www.americaru.com/news/109627