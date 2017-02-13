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Главная страница → Раздел: УкраинаНа Луганщине исчезла группа украинских разведчиков
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На Луганщине исчезла группа украинских разведчиков


На Луганщине исчезла группа украинских разведчиков
Фото: AmericaRU.com / dpsu.gov.ua
В Луганской области Украины около позиций российско-сепаратистских сил пропала группа украинских разведчиков. Ведутся поиски. Об этом сообщил штаба антитеррористической операции.

«Группа военнослужащих одного из разведывательных подразделений Вооруженных Сил Украины, дислоцирующаяся на Луганщине, выполняла задачи по ведению наблюдения за противником на переднем крае наших позиций. В определенное время военнослужащие на связь не вышли», - рассказали в штабе.

Сейчас украинцы выясняют обстоятельства исчезновения военнослужащих и ведут их поиски.

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