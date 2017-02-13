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Главная страница → Раздел: ПолитикаМиграционные агенты арестовали 600 человек по всей Америке всего за неделю
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Миграционные агенты арестовали 600 человек по всей Америке всего за неделю


Миграционные агенты арестовали 600 человек по всей Америке всего за неделю
Фото: AmericaRU.com
Федеральные чиновники иммиграционной службы арестовали более 600 человек по всем Соединенным Штатам всего за 7 дней. Речь идет об арестах, по крайней мере, в 11 штатах.

Только в Нью-Йорке было арестовано 40 человек, сообщает иммиграционная служба. Остается неясным, были ли действия агентов частью продолжающихся операций по отлову нелегальных иммигрантов с судимостями или реализацией плана депортаций со стороны администрации Дональда Трампа (Donald Trump). Представители службы отмечают, что все арестованные нарушили какой-либо закон об иммиграции. «Мы не останавливаем всех подряд в Walmart и проверяем документы. Мы ищем конкретных правонарушителей», - отмечается в заявлении иммиграционной службы.

Около 160 иностранных граждан были недавно арестованы в шести округах Лос-Анджелеса. Около 200 было арестовано на прошлой неделе в Джорджии, Северной и Южной Каролине. Еще 200 - в Иллинойсе, Индиане, Канзасе, Кентукки, Миссури и Висконсине.
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