Миграционные агенты арестовали 600 человек по всей Америке всего за неделю

13 февраля 2017 года, 12:55

Фото: AmericaRU.com

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Федеральные чиновники иммиграционной службы арестовали более 600 человек по всем Соединенным Штатам всего за 7 дней. Речь идет об арестах, по крайней мере, в 11 штатах.Только в Нью-Йорке было арестовано 40 человек, сообщает иммиграционная служба. Остается неясным, были ли действия агентов частью продолжающихся операций по отлову нелегальных иммигрантов с судимостями или реализацией плана депортаций со стороны администрации Дональда Трампа (Donald Trump). Представители службы отмечают, что все арестованные нарушили какой-либо закон об иммиграции. «Мы не останавливаем всех подряд в Walmart и проверяем документы. Мы ищем конкретных правонарушителей», - отмечается в заявлении иммиграционной службы.Около 160 иностранных граждан были недавно арестованы в шести округах Лос-Анджелеса. Около 200 было арестовано на прошлой неделе в Джорджии, Северной и Южной Каролине. Еще 200 - в Иллинойсе, Индиане, Канзасе, Кентукки, Миссури и Висконсине.