Миграционные агенты арестовали 600 человек по всей Америке всего за неделю

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Только в Нью-Йорке было арестовано 40 человек, сообщает иммиграционная служба. Остается неясным, были ли действия агентов частью продолжающихся операций по отлову нелегальных иммигрантов с судимостями или реализацией плана депортаций со стороны администрации Дональда Трампа (Donald Trump). Представители службы отмечают, что все арестованные нарушили какой-либо закон об иммиграции. «Мы не останавливаем всех подряд в Walmart и проверяем документы. Мы ищем конкретных правонарушителей», - отмечается в заявлении иммиграционной службы.
Около 160 иностранных граждан были недавно арестованы в шести округах Лос-Анджелеса. Около 200 было арестовано на прошлой неделе в Джорджии, Северной и Южной Каролине. Еще 200 - в Иллинойсе, Индиане, Канзасе, Кентукки, Миссури и Висконсине.
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