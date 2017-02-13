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Главная страница → Раздел: В миреРоссияне работают над созданием спутника-уборщика космического мусора
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Россияне работают над созданием спутника-уборщика космического мусора


Россияне работают над созданием спутника-уборщика космического мусора
Фото: AmericaRU.com
Российский Центральный научно-исследовательский институт машиностроения разрабатывает спутник, который с помощью ионного пучка будет буксировать космический мусор подальше от орбиты Земли. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу предприятия.

Согласно задумке, такой спутник будет выведен на орбиту стандартно – с помощью ракеты носителя. Там он буде находить обломки космических аппаратов и «дуть» на них направленным потоком ионов (так называемым «ионным пучком»). Придав мусору скорость около 10 м/с, «уборщик», предположительно, сможет вывести его на 300 км выше геостационарной орбиты.

На сегодняшний день россияне уже экспериментально подтвердили возможность создания ионного пучка, разработали предложения по модернизации систем управления космического аппарата, а также провели оценки затрат топлива на маневрирование между мусором. Работы над созданием «уборщика» будут продолжены в этом и следующем году.
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