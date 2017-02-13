Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:19 am | Чикаго 5:19 am | Сан-Франциско 3:19 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыАмериканская заключенная родила ребенка прямо на полу тюремной камеры
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Американская заключенная родила ребенка прямо на полу тюремной камеры


Американская заключенная родила ребенка прямо на полу тюремной камеры
Фото: AmericaRU.com
В округе Макомб, штат Мичиган, заключенная на 8 месяце беременности родила ребенка прямо на полу тюремной камеры.

Джессика Престон (Jessica Preston) была заключена в тюрьму за вождение по приостановленной лицензии и нескольким другим нарушениям. Суд обязал ее выплатить 10 тысяч долларов штрафа и отбыть в тюрьме 2 недели, поскольку в прошлом у нее уже были проблемы с законом – злоупотребление наркотиков и неявка в суд.

Согласно приговоры судьи, Престон должна была пробыть в тюрьме недолгий срок и выйти задолго до родов. Однако схватки начались у нее во время заключения, и никто из надзирателей не поспешил вызвать скорую. «Я была в полном шоке. Они не собирались вызывать скорую, даже если бы у меня началось кровотечение. Я не могу поверить, что родила своего сына на грязном полу тюремной камеры», - отметила Престон.

Мальчик, названный Илайджа, появился на свет на коврике на полу тюремной клетки на месяц раньше положенного срока. Он веси меньше 1,5 кг. Он должен был родиться в больнице через кесарево сечение. Два дня спустя после родов Илайджа был отправлен домой к отцу, а Престон продолжила отбывать 14-дневный срок.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109621
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Хороший дом по отличной цене 4/2 за $174 900 Хороший дом по отличной цене 4/2 за $174 900
Раздел: Квартиры - сдам
Квартира 2 спальни 2,5 ванные плюс ехтра лофт Квартира 2 спальни 2,5 ванные плюс ехтра лофт
Раздел: Ищу работу
Ищу работу с проживанием, желательно, домработницы Ищу работу с проживанием, желательно, домработницы
Раздел: Квартиры - продам
Красивая Вилла не далеко от Нью-Йорка $589 500. Красивая Вилла не далеко от Нью-Йорка $589 500.
Раздел: Требуются
Ищу работу любую, главное жилье и питание. Ищу работу любую, главное жилье и питание.
Раздел: Бизнес и маркетинг
Успешный трейдер ищет инвестора Успешный трейдер ищет инвестора
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus