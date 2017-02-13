Американская заключенная родила ребенка прямо на полу тюремной камеры

13 февраля 2017 года, 12:20

Фото: AmericaRU.com

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В округе Макомб, штат Мичиган, заключенная на 8 месяце беременности родила ребенка прямо на полу тюремной камеры.Джессика Престон (Jessica Preston) была заключена в тюрьму за вождение по приостановленной лицензии и нескольким другим нарушениям. Суд обязал ее выплатить 10 тысяч долларов штрафа и отбыть в тюрьме 2 недели, поскольку в прошлом у нее уже были проблемы с законом – злоупотребление наркотиков и неявка в суд.Согласно приговоры судьи, Престон должна была пробыть в тюрьме недолгий срок и выйти задолго до родов. Однако схватки начались у нее во время заключения, и никто из надзирателей не поспешил вызвать скорую. «Я была в полном шоке. Они не собирались вызывать скорую, даже если бы у меня началось кровотечение. Я не могу поверить, что родила своего сына на грязном полу тюремной камеры», - отметила Престон.Мальчик, названный Илайджа, появился на свет на коврике на полу тюремной клетки на месяц раньше положенного срока. Он веси меньше 1,5 кг. Он должен был родиться в больнице через кесарево сечение. Два дня спустя после родов Илайджа был отправлен домой к отцу, а Престон продолжила отбывать 14-дневный срок.