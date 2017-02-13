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Главная страница → Раздел: УкраинаСК России завел очередное уголовное дело на ВСУ из-за Донбасса
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СК России завел очередное уголовное дело на ВСУ из-за Донбасса


СК России завел очередное уголовное дело на ВСУ из-за Донбасса
Фото: AmericaRU.com / moscow.sledcom.ru
Следственный комитет России возбудил очередное уголовное дело на Вооруженные силы Украины в связи с их участием в антитеррористической операции на территории украинского Донбасса. Россияне обвинили силы АТО в использовании ракетных систем.

Так, по данным СК РФ, у них якобы имеются «неопровержимые доказательства» применения украинскими войсками против мирного населения Донбасса тактических ракетных комплексов «Точка-У» и «ракет, снаряженных осколочно-фугасными и кассетными зарядами».

Стоит отметить, что о намерении России завести такое уголовное дело ещё 7 февраля предупредил украинский депутат Дмитрий Тымчук. Он отметил, что сепаратистам Донбасса поступил сигнал из Москвы экстренно сфальсифицировать доказательства применения силами АТО систем «Точка-У». Эти «доказательства» россияне планировали подкрепить фрагментами ракет, изъятыми на полигоне Вооруженных сил России «Капустин Яр».

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