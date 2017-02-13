СК России завел очередное уголовное дело на ВСУ из-за Донбасса

Фото: AmericaRU.com / moscow.sledcom.ru
Так, по данным СК РФ, у них якобы имеются «неопровержимые доказательства» применения украинскими войсками против мирного населения Донбасса тактических ракетных комплексов «Точка-У» и «ракет, снаряженных осколочно-фугасными и кассетными зарядами».
Стоит отметить, что о намерении России завести такое уголовное дело ещё 7 февраля предупредил украинский депутат Дмитрий Тымчук. Он отметил, что сепаратистам Донбасса поступил сигнал из Москвы экстренно сфальсифицировать доказательства применения силами АТО систем «Точка-У». Эти «доказательства» россияне планировали подкрепить фрагментами ракет, изъятыми на полигоне Вооруженных сил России «Капустин Яр».
Читайте также: «ДНР» фальсифицирует удары ВСУ по Донецку из «Точки-У», - Тымчук
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- На Донбассе бесчинствуют российские гвардейцы с бурятской внешностью, - ИС →
- ВС Украины проведут учебные ракетные стрельбы около Крыма →
- Пресс-секретарь Путина божится, что РФ не посылает танки на Донбасс →
- Глава Крыма предложил праздновать День Петра и Февронии вместо Дня святого Валентина →
- США в ОБСЕ обвинили Россию и сепаратистов в обострении ситуации под Авдеевкой →
- В США обеспокоены украинским пиратством →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109619
http://www.americaru.com/news/109619