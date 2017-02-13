На Донбассе бесчинствуют российские гвардейцы с бурятской внешностью, - ИС

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«На временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей усилены контрразведывательные мероприятия, к проведению которых привлекаются штатные подразделения войск национальной гвардии России», - рассказал Тымчук, уточнив, что агрессивные действия российских гвардейцев вызывает недовольство среди местного населения Донбасса.
«По информации представителей т.н. “правоохранительных органов” Новоазовска, с 6 по 12 февраля с.г. в отделения “правоохранителей ДНР” поступило более 100 жалоб от граждан на жестокие действия российских военнослужащих, прежде всего лиц бурятской национальности, по отношению к мирному населению», - поделился информацией Тымчук.
Он напомнил, что «около 200 военнослужащих из состава войск национальной гвардии России из подразделений, постоянно дислоцирующихся в Республике Бурятия (РФ)» прибыли в Новоазовск в конце января этого года.
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