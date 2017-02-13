Собака может осудить своего хозяина за грубость

13 февраля 2017 года, 11:00

Фото: AmericaRU.com

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Ведите себя хорошо, или в противном случае ваша собака может осудить вас за невежливое поведение. Согласно данным нового исследования, собаки знают, когда кто-то ведет себя неподобающим образом, и они используют эту информацию при принятии решения о том, как взаимодействовать с людьми вокруг них.Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «Neuroscience and Biobehavioral Reviews». Специалисты Университета Киото провели исследования на собаках и обезьянах и проанализировали изменения поведения при реакции на «моральные» ситуации.Животные показали способность отличить справедливость и услужливость. Они избегали людей, которые отказывали в помощи другим, а затем предлагали животным угощение. Ученые предположили, что у собак и обезьян есть чувство морали, но развито оно у них на уровне младенца.