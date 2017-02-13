Собака может осудить своего хозяина за грубость

Фото: AmericaRU.com
Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «Neuroscience and Biobehavioral Reviews». Специалисты Университета Киото провели исследования на собаках и обезьянах и проанализировали изменения поведения при реакции на «моральные» ситуации.
Животные показали способность отличить справедливость и услужливость. Они избегали людей, которые отказывали в помощи другим, а затем предлагали животным угощение. Ученые предположили, что у собак и обезьян есть чувство морали, но развито оно у них на уровне младенца.
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