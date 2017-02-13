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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесЛего Фильм: Бэтмен обогнал в прокате На пятьдесят оттенков темнее
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«Лего Фильм: Бэтмен» обогнал в прокате «На пятьдесят оттенков темнее»


Лего Фильм: Бэтмен обогнал в прокате На пятьдесят оттенков темнее
Фото: AmericaRU.com
Мультфильм «Лего Фильм: Бэтмен» занял в американском прокате первое место, собрав за выходные 55,6 миллионов долларов. Он обогнал фильм «На пятьдесят оттенков темнее», кассовые сборы которого составили 46,8 миллионов долларов.

Спин-офф мультфильма 2014 года «Лего. Фильм» воспользовался хорошими отзывами и отсутствием конкуренции, что, как ожидается, поможет ему сохранить свой темп. Примерно 48 процентов зрителей, которые пришли на анимационный фильм в эти выходные, были в возрасте до 25 лет. Кроме того, успех «Лего Фильм: Бэтмен», вероятно, благоприятно скажется на выходе «Лего Фильм: Ниндзяго», который состоится 22 сентября.

На втором месте проката оказался фильм «На пятьдесят оттенков темнее», заработавший 46,8 миллионов долларов. Продолжение не смогло побить рекорд в 85,2 миллионов долларов, которые собрала первая часть. На третьем месте оказался «Джон Уик – 2», собравший 30 миллионов долларов.
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