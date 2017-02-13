«Лего Фильм: Бэтмен» обогнал в прокате «На пятьдесят оттенков темнее»

Фото: AmericaRU.com
Спин-офф мультфильма 2014 года «Лего. Фильм» воспользовался хорошими отзывами и отсутствием конкуренции, что, как ожидается, поможет ему сохранить свой темп. Примерно 48 процентов зрителей, которые пришли на анимационный фильм в эти выходные, были в возрасте до 25 лет. Кроме того, успех «Лего Фильм: Бэтмен», вероятно, благоприятно скажется на выходе «Лего Фильм: Ниндзяго», который состоится 22 сентября.
На втором месте проката оказался фильм «На пятьдесят оттенков темнее», заработавший 46,8 миллионов долларов. Продолжение не смогло побить рекорд в 85,2 миллионов долларов, которые собрала первая часть. На третьем месте оказался «Джон Уик – 2», собравший 30 миллионов долларов.
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