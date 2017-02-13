Стрелок из Чарльстона просит новое судебное разбирательство

13 февраля 2017 года, 10:19

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/109611

Осужденный стрелок из Чарльстона Диланн Руф (Dylann Roof) просит о повторном рассмотрении его дела, заявляя, что у прокуратуры недостаточно доказательств для возбуждения дела.Адвокаты Руфа заявили, что сотрудники правоохранительных органов не смогли собрать достаточно доказательств для обвинения в нападках на религию. Кроме того, они утверждают, что прокуратура не смогла доказать нарушение федерального пункта о регулировании торговли. В начале этого года 22-летний Руф был приговорен к смертной казни за убийство девяти темнокожих прихожан церкви.Если суд решит отменить высшую меру наказания, то Руфу грозит пожизненное заключение. Адвокаты также назвали часть федерального закона, регулирующего смертные приговоры, расплывчатой и призвали суд воздержаться от вынесения подобного решения, пока законодательство не будет уточнено.