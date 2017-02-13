Француз хочет получить от Uber 48 миллионов долларов за распавшийся брак

13 февраля 2017 года, 10:03

Фото: AmericaRU.com

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Французский бизнесмен из Лазурного берега предъявил иск Uber, требуя компенсации в размере не менее 45 миллионов евро (48 миллионов долларов). В исковом заявлении говорится, что компания стала причиной его развода. Забавно, не так ли?Как передает новостное издательство Le Figaro, техническая ошибка в мобильном приложении Uber позволила жене следить за тем, куда ездит ее муж. Мужчина вошел в приложение через iPhone жены, но после оформления заказа вышел. Тем не менее, уведомления о его передвижениях продолжали приходить жене и, вероятно, где-то слова мужчины расходились с реальностью.Uber в состоянии исправить ошибку, но только на iPhone и только с использованием версии приложения, которая была обновлена не ранее 15 декабря. Суд по данному делу состоится в следующем месяце. Пока неясно, почему мужчина требует столько денег или о чем именно жена узнала из полученных уведомлений, но достаточно сказать, что причина была довольно веская, раз уж дошло до развода.