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Главная страница → Раздел: НекрологЛегендарный джазовый исполнитель Эл Джерро скончался на 77-м году жизни
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Легендарный джазовый исполнитель Эл Джерро скончался на 77-м году жизни


Легендарный джазовый исполнитель Эл Джерро скончался на 77-м году жизни
Фото: AmericaRU.com
Эл Джерро (Al Jarreau), легендарный джазовый исполнитель и семикратный обладатель премии Грэмми, скончался в возрасте 76 лет. Он ушел из жизни утром в воскресенье в больнице Лос-Анджелеса в окружении семьи и друзей, заявил представитель певца.

Причина смерти пока неизвестна, но Джерро умер через два дня после того, как прервал гастроли и был гоcпитализирован с истощением. Певец восхищал своих поклонников вокальными постановками, а также удивительной способностью импровизировать. Карьера Джерро насчитывает пять десятилетий и 20 альбомов. Его самый известный сингл - «We`re in This Love Together», который был выпущен в 1981 году.

Он был единственным исполнителем, который получил премию Грэмми в категориях джаз, поп и ритм-н-блюз. "Его вторым приоритетом в жизни была музыка, а первым – исцеление и утешение тех, кто в этом нуждается", - говорится на сайте музыканта.
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