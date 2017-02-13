Легендарный джазовый исполнитель Эл Джерро скончался на 77-м году жизни

Фото: AmericaRU.com
Причина смерти пока неизвестна, но Джерро умер через два дня после того, как прервал гастроли и был гоcпитализирован с истощением. Певец восхищал своих поклонников вокальными постановками, а также удивительной способностью импровизировать. Карьера Джерро насчитывает пять десятилетий и 20 альбомов. Его самый известный сингл - «We`re in This Love Together», который был выпущен в 1981 году.
Он был единственным исполнителем, который получил премию Грэмми в категориях джаз, поп и ритм-н-блюз. "Его вторым приоритетом в жизни была музыка, а первым – исцеление и утешение тех, кто в этом нуждается", - говорится на сайте музыканта.
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