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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Калифорнии из-за угрозы прорыва плотины эвакуируют 140 тысяч жителей
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В Калифорнии из-за угрозы прорыва плотины эвакуируют 140 тысяч жителей


В Калифорнии из-за угрозы прорыва плотины эвакуируют 140 тысяч жителей
Фото: AmericaRU.com
Власти Калифорнии объявили срочную эвакуацию людей, проживающих возле плотины в Оровилле из-за угрозы ее прорыва. Примерно 140 тысяч человек должны покинуть район.

По словам шерифа округа Бьютт, у него не было выбора, кроме как объявить эвакуацию. "Я не стал рисковать и ждать, чтобы увидеть, что все в порядке. Нам нужно быстро спасти людей, которые могут погибнуть при худшем развитии сценария. Ситуация может измениться в любую минуту", - сказал он, добавив, что эвакуация стала причиной огромных пробок на дорогах.

Сотрудники правоохранительных органов организовали эвакуацию для мужчины, прикованного к инвалидному креслу, который живет в нескольких кварталах от плотины. «На дамбе в Оровилле развивается опасная ситуация, при которой сбой в работе дополнительного гидрослива может привести к неконтролируемому выбросу воды из озера», - говорится в заявлении Департамента шерифа округа Бьютт.
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