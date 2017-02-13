В Калифорнии из-за угрозы прорыва плотины эвакуируют 140 тысяч жителей

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По словам шерифа округа Бьютт, у него не было выбора, кроме как объявить эвакуацию. "Я не стал рисковать и ждать, чтобы увидеть, что все в порядке. Нам нужно быстро спасти людей, которые могут погибнуть при худшем развитии сценария. Ситуация может измениться в любую минуту", - сказал он, добавив, что эвакуация стала причиной огромных пробок на дорогах.
Сотрудники правоохранительных органов организовали эвакуацию для мужчины, прикованного к инвалидному креслу, который живет в нескольких кварталах от плотины. «На дамбе в Оровилле развивается опасная ситуация, при которой сбой в работе дополнительного гидрослива может привести к неконтролируемому выбросу воды из озера», - говорится в заявлении Департамента шерифа округа Бьютт.
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